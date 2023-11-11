Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Londra bugüne kadarki en büyük Filistin halkına destek yürüyüşüne hazırlanıyor, polisi karşıt görüşlü grupların çatışması olasılığına karşı alarmda

        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin halkına destek yürüyüşüne hazırlanıyor

        İngiltere'nin başkentinde bugün yapılacak Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşü için Londra polisi alarma geçmiş durumda. Yürüyüşün, 1. Dünya Savaşı'nın bitişini anma günü etkinliği ile çakışması nedeniyle polis olası sokak olaylarına karşı önlem alıyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        Londra polisi Cenotaph adı verilen 1. Dünya Savaşı kurbanlarını anma anıtı çevresinde önlemler aldı Getty Images

        Londra polisi Cenotaph adı verilen 1. Dünya Savaşı kurbanlarını anma anıtı çevresinde önlemler aldı

        İngiltere’nin başkentinde bugün yapılacak Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşü için Londra polisi alarma geçmiş durumda.

        Yürüyüşün, 1. Dünya Savaşı’nın bitişini anma günü etkinliği ile çakışması nedeniyle polis olası sokak olaylarına karşı önlem alıyor.

        REKLAM

        Londra’da sağ görüşlü grupların da karşı gösteri yapması beklentisi var.

        English Defence League'in (İngiliz Savunma Birliği) kurucusu Tommy Robinson, sosyal medya hesabı X üzerinden, 1. Dünya Savaşı kurbanlarını anma anıtı çevresinde toplanma ve “İngiliz halkının mutlu olmadığını gösterme” çağrısı yapmıştı.

        Organizatörler Cumartesi günü yapılacak yürüyüşe 500 bin kişinin katılabileceğini öngörüyor.

        Gazze’de ateşkes çağrısının dile getirileceği yürüyüş, Londra’daki ünlü Hyde Park’tan başlayacak.

        Londra polisi sağ görüşlü grupların karşı protesto düzenlemesi beklentisi ile de önlem alıyor.

        Güvenlik operasyonunu yöneten Londra Polis Müdürü Yardımcısı Laurence Taylor, belirlenen sınırların dışına çıkmaya çalışacak gruplar olabileceğini söyledi.

        Muhabirlere konuşan Taylor, “Polisin güç kullanmak zorunda kalması muhtemel” dedi.

        REKLAM

        Yürüyüşü organize eden Filistinle Dayanışma Kampanyası, yürüyüşün anma anıtı çevresinden geçmeyeceği güvencesi vererek, yürüyüşü erteleme çağrılarını reddetmişti.

        Londra 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ateşkes çağrıları yapılan çok sayıda eyleme sahne oluyor Getty Images

        Londra 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ateşkes çağrıları yapılan çok sayıda eyleme sahne oluyor

        Yürüyüş Londra polisi ile İçişleri Bakanı Suella Braverman’ı da bir kez daha karşı karşıya getirdi.

        Bakan Braverman Filistin’e destek yürüyüşüne izin veren Londra polisini eleştirdi.

        Polisi “çifte standart” uygulamakla suçlayan Braverman, daha önce sağ görüşlü grupların yürüyüşünün yasaklandığını hatırlattı ve Londra polisinin Filistin halkı ile dayanışma yürüyüşlerini “kayırdığını” iddia etti.

        REKLAM

        Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley ise yürüyüşü yasaklamak için ellerinde neden bulunmadığını savunmuştu.

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da yürüyüşün zamanlama açısından “saygısızca” olduğunu savunuyordu.

        İngiltere’de bugüne kadarki en büyük Filistin’e destek eylemi olması beklenen yürüyüş ile, anma günü etkiniliği ayrı saatlerde yapılacak.

        Buna karşın Londra’da iki bin kadar polis memuru önlemler için görevlendirildi.

        Filistin’e destek yürüyüşüne katılacaklara, Cenotaph adı verilen anma anıtı çevresine yaklaşırlarsa gözaltına alınacakları uyarısı yapıldı.

        Londra polisi 7 Ekim saldırısından bu yana 188 nefret suçu işlendiğini kaydediyor. Bunların çoğunluğunun Yahudi karşıtlığı içerdiği belirtiliyor.

        Polis yürüyüşe katılacakların İsrail ve ABD Büyükelçilikleri çevresine yaklaşmasına da izin vermeyecek.

        Göstericilerin maske ile yüzlerini kapatması da önlenmeye çalışılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa