Liz Truss’ın istifası İngiliz basınında: ‘Acı son’

Gazetenin politika editörü Ben Riley-Smith’e göre Boris Johnson, aday olabilmek için Rishi Sunak’a da zeytin dalı uzatarak desteğini istiyor.
Johnson’ın kabinesinde maliye bakanı olarak görev alan Sunak’ın istifası, Johnson’ın düşüşüne giden süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştu.
Başbakanlığa aday olabilmek için Muhafazakar Parti’nin 360 vekilinden 100’ünün desteğini almak gerekeceğini hatırlatan Riley-Smith, kısa süre önce büyük bir destek kaybı yaşayan Johnson’ın bunu başaramayabileceğini yazdı ve ekledi:
“At pazarlığı ve arkadan vurmalarla dolu bir üç gün bizi bekliyor.”
İngiltere’de Winston Churchill’den bu yana başbakanlık koltuğunu terk ettikten sonra geri dönebilen tek kişi 1970’lerde Harold Wilson olmuştu.
Gazeteye göre şu ana kadar Sunak 29, Johnson 24 ve Penny Mordaunt 11 vekilin desteğini almayı başardı.
Telegraph’ın başyazısında, Truss’ın altı yılda istifa eden dördüncü Muhafazakar Partili başbakan olduğu hatırlatıldı ve Truss gitmiş olsa da yerine gelecek başbakanı zorlu bir ekonomik tablonun beklediği vurgulandı.
Geçen hafta “Bakalım bu marul mu daha uzun dayanacak, Başbakan Truss mı?” paylaşımıyla bir marulu canlı yayınlamaya başlayan Star gazetesi, “Marul kazandı” manşetiyle basıldı.
Gazete “Siyasi hararet Liz’e tazeliğini kaybettirdi, zafer marulun oldu” dedi.
i gazetesi yeni başbakanın haftaya Cuma seçileceğini ve böylece ülkede yedi haftada üç başbakan görülmüş olacağını vurguladı.
Gazete, İngiltere’nin yeni başbakanı olmak isteyen kişinin Pazartesi öğlen 2’ye kadar 100 Muhafazakar milletvekilinin desteğini almak zorunda olduğunu belirtti.
Mail gazetesinin manşetinde “Boris Rishi’ye karşı: Muhafazakarların kalbini kazanma yarışı” başlığı vardı.
Adı geçen iki siyasetçi de henüz bir adaylık açıklaması yapmadı. Fakat medyada da, bahis şirketlerinde de bu ikilinin adı önde geliyor.
Gazete Truss’ın görevdeki 44 gününü “felaket” olarak niteledi.
Mirror gazetesinin birinci sayfası, büyük puntolarla “Genel seçim şimdi” manşetiyle kaplıydı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Liz Truss’ın istifası İngiliz basınında: ‘Acı son’/liz-trussin-istifasi-ingiliz-basininda-aci-son-3531342
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