Bir dönem, hayatımıza giren her yeni teknoloji 'bundan daha iyisi olamaz' olarak görülebiliyordu. Bilgisayarlar icat edildiğinde ve daktilonun yerini aldığında böyle düşünmüştük. Cep telefonları kablolu telefonların yerini aldığında da belki... İnternet hayatımıza girdiğinde dünyanın her yerinden birbirimizi görüntülü arayabilmek yalnızca bir hayalden ibaretti.
Teknolojinin hızla ilerleyişi bilim kurgu filmlerinin 'kurgu' kısmını gölgede bırakacak gelişimlere de sahne oluyor. Bir nesil okulda kağıttan fişlerle okumayı öğrenirken, şu anda kodlamadan teknolojik projelere kadar bambaşka bir dünya gençlerin elinde yükseliyor.
1800'LÜ YILLARDAN BU YANA TEKNOLOJİ
Darüşşafaka Eğitim Kurumları da teknoloji konusunda arkası dolu geçmişini bugünün uluslararası yarışmalarına kadar ilerleyen bir eğitim anlayışı ile devam ettiriyor. 1800’lü yılların sonunda telgraf tellerinin başında yer alan kurumda telgrafçılık dersi bulunuyordu. Günümüzde de eğitim müfredatını değiştirerek tabletlerle eğitime geçen, 2000’li yılların başından itibaren, teknolojik robotlarla, VR Laboratuvarlarıyla, 3 Boyutlu Laboratuvarlarıyla önemli adımlar atan Darüşşafaka, 2014 yılında Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni de hayata geçirerek teknolojiyi eğitimin içerisinde bir alan olarak sürdürüyor.
Bugün gelinen noktada ise öğrencilerin oluşturduğu projelerle ve teknoloji takımlarıyla kurum dünya çapında yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazanıyor.
Darüşşafaka Lisesi Robot Takımı Sultans of Turkiye, uluslararası lise seviyesindeki en büyük robotik yarışma FIRST Robotics Competition’ın Türkiye’den ilk temsilcisi olma unvanına sahip. Türkiye’deki ilk FRC takımı olarak 2009 yılından beri FIRST Robotics Competition’a katılan takım, kuruldukları yıldan beri STEM’i yaymak ve sosyal sorumluluk üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarla ülkemizi uluslararası yarışmalarda da temsil ediyorlar.
ULUSLARARASI BAŞARILAR
2022 yılında İzmir Bölgesel Turnuvasında aldıkları prestijli ödüllerle şampiyonaya katılan lise takımı, 40’ın üzerinde ülkeden gelen yüzlerce takım arasından turnuvasının en önemli ödüllerinden olan Engineering Inspiration (Mühendislikte İlham) Ödülünü kazanarak, 2023 Dünya Şampiyonasına NASA’nın sponsorluğunda katılma hakkı kazandı.
Geçtiğimiz senenin takım kaptanı Nazlı Eren ise yüz binlerce öğrenci arasından sadece 10 kişinin almaya hak kazandığı, öğrencilerin olağanüstü etkisini ve başarısını kutlayan, Dean’s List Winner ödülünü alarak bunu başaran ilk ve tek Türk öğrenci oldu.
Bununla birlikte Sultans of Turkiye, 24-26 Mart 2023’te Volkswagen Arena’da düzenlenen Istanbul Bölgesel Turnuvasından Gracious Professionalism (Duyarlı Profesyonellik) ödülü ile döndü. Takım bu sene yeniden ABD'deki FRC yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
DEPREMLER OLMADAN ÖNCE PLANLANMIŞ ÖZEL PROJELER
Robot takımının yanı sıra kurumda birçok farklı proje de hayata geçiriliyor. Projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı öğrencilerin 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin çok öncesinde özel deprem projeleri de hazırladığını vurguladı.
Arpacı, "Öğrencilerimiz yarıyıl tatiline girmeden önce deprem konulu iki araştırma projesi hazırladılar. Ülkemizin büyük bir bölümünün fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle olası deprem felaketlerinde afet yönetimi konusuna yenilikçi tasarımlar geliştirdiler. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına başvurdular. Değerlendirme sonucu gelmeden 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi meydana geldi. Felaket öğrencilerimizin ne denli isabetli konulara işaret ettiğini ve çözüm ürettiklerini gösterdi.
Depremlere Karşı Yapılarda Kullanılabilecek Mikroişlemci Kontrollü Bir Dikey Dengeleyicinin Prototip Tasarımı isimli proje Tübitak 2204-A Lise öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Fizik dalında Marmara Avrupa Bölgesi 1. si olarak 05-09 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı" ifadelerini kullandı.
MADEN ARAMA KURTARMALARI İÇİN OTONOM İHA
Deprem projelerinin yanı sıra, öğrenciler maden arama kurtarmaları için de özel bir İnsansız Hava Aracı projesi geliştirdi.
Kömür madenciliğinin en önemli sorunlarından biri olan grizu patlamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de defalarca meydana geldi; can ve mal kayıplarına neden oldu.
10. Sınıf öğrencilerinin projesi ile ise, kömür madenlerinde meydana gelen ve özellikle ülkemizde büyük bir sorun haline gelen grizu patlamalarının bir İHA sayesinde rutin devriyeler ile önlemeyi, patlama durumunda ise olabildiğince hızlı bir şekilde olay yerinden veri toplayıp arama kurtarma çalışmalarının hızlandırması hedefleniyor.
TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENİYOR
Olası bir grizu patlaması durumunda sensörlerin kapanması ve madenin içindeki durum hakkında bilgi sahibi olunamamasıdır. Bu durum arama kurtarma ekiplerinin patlamadan sonra içeri girmelerine engel oluyor ve kurtarılma ihtimali olan madencilerin bile kaybedilmesi gibi durumları ortaya çıkartıyor. Aynı zamanda madenin büyüklüğüne göre artan sabit sensör ihtiyacı yüzünden maliyet bir hayli artmaktadır.
Madenler içerisinde otonom sürüş imkânı da sunarak bilgi sağlayarak can ve mal kaybını minimuma indirmeyi hedefleyen bu İHA projesi Teknofest yarışmasına katılarak, TÜBİTAK tarafından desteklenecek projeler arasına seçildi.