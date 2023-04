Bir dönem, hayatımıza giren her yeni teknoloji 'bundan daha iyisi olamaz' olarak görülebiliyordu. Bilgisayarlar icat edildiğinde ve daktilonun yerini aldığında böyle düşünmüştük. Cep telefonları kablolu telefonların yerini aldığında da belki... İnternet hayatımıza girdiğinde dünyanın her yerinden birbirimizi görüntülü arayabilmek yalnızca bir hayalden ibaretti.

Teknolojinin hızla ilerleyişi bilim kurgu filmlerinin 'kurgu' kısmını gölgede bırakacak gelişimlere de sahne oluyor. Bir nesil okulda kağıttan fişlerle okumayı öğrenirken, şu anda kodlamadan teknolojik projelere kadar bambaşka bir dünya gençlerin elinde yükseliyor.

1800'LÜ YILLARDAN BU YANA TEKNOLOJİ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları da teknoloji konusunda arkası dolu geçmişini bugünün uluslararası yarışmalarına kadar ilerleyen bir eğitim anlayışı ile devam ettiriyor. 1800’lü yılların sonunda telgraf tellerinin başında yer alan kurumda telgrafçılık dersi bulunuyordu. Günümüzde de eğitim müfredatını değiştirerek tabletlerle eğitime geçen, 2000’li yılların başından itibaren, teknolojik robotlarla, VR Laboratuvarlarıyla, 3 Boyutlu Laboratuvarlarıyla önemli adımlar atan Darüşşafaka, 2014 yılında Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni de hayata geçirerek teknolojiyi eğitimin içerisinde bir alan olarak sürdürüyor.

Bugün gelinen noktada ise öğrencilerin oluşturduğu projelerle ve teknoloji takımlarıyla kurum dünya çapında yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkını da kazanıyor.

Darüşşafaka Lisesi Robot Takımı Sultans of Turkiye, uluslararası lise seviyesindeki en büyük robotik yarışma FIRST Robotics Competition’ın Türkiye’den ilk temsilcisi olma unvanına sahip. Türkiye’deki ilk FRC takımı olarak 2009 yılından beri FIRST Robotics Competition’a katılan takım, kuruldukları yıldan beri STEM’i yaymak ve sosyal sorumluluk üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarla ülkemizi uluslararası yarışmalarda da temsil ediyorlar.