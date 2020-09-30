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Sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süredir İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan mekanlarında çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Şahin, çekeceği klip için İstanbul'a geldiğini sözlerine ekledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Lider Şahin, pandemi sürecinde üretmeye devam ettiğini dile getirdi. Şahin, konuyla ilgili "Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemi oldukça verimli geçirmeye çalıştım. Elimden geldiğince yeni şarkılar yazmaya ve üretmeye çalıştım" açıklamasında bulundu.