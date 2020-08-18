"BU ÇALIMLARA ŞAŞIRMIYORUM"

Mehmet Lider Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Sanatçı bir aileden gelmenin doğal bir getirisi olarak magazin dünyasına doğduğum için bu çalımlara şaşırmıyorum, hatta bir açıdan espirili buluyorum.

Açıkça iyi niyet ifadesi olan söylemim karşısında, saldırı maksadında bir paylaşım olduğunu sanmıyorum, yakıştırmıyorum da.