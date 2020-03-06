"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Geçtiğimiz gün yeni şarkımızın klip çekimi için yönetmenimiz ve ekibimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Arkadaşım Burcu Binici de daha sonra bize dahil oldu. Burcu Binici ile ilişkim olduğuna dair basında çıkan haberler tamamen asılsızdır. Şu an hayatımda kimse yok.