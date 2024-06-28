2024 LGS TERCİH EKRANI İLE LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bugün itibarıyla başlayan LGS tercihleri öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

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