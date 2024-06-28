LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı?

LGS TÜRKİYE 2024 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS birincisi henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapılınca haberimizde yer alacaktır.

352 ÖĞRENCİ TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

LGS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Bu yıl LGS merkezî sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

2024 LGS SINAVINA KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURDU?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.