LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı?
LGS birincisi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınav sonuçları sonrası adayların sıralamaları, puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler tam puan almayı hedefliyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavda LGS birincisi kim oldu, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2024 LGS'de kim birinci oldu? İşte LGS sınav birincisi
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LGS 2024 birincisi milyonların gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan LGS sonuçları sonrası hangi il ve ilçeden birinci çıktığı belli olacak. Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı, full çeken var mı?
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LGS TÜRKİYE 2024 BİRİNCİSİ KİM OLDU?
LGS birincisi henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapılınca haberimizde yer alacaktır.
352 ÖĞRENCİ TÜM SORULARI DOĞRU YANITLADI
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 352 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Öğrencilerin yüzde 83,85'i yerel, yüzde 16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak.
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak okul sayısı 2 bin 525, bu okulların kontenjanı ise 203 bin 638.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
LGS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ
Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.
Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.
Bu yıl LGS merkezî sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.
LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.
Öte yandan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
2024 LGS SINAVINA KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURDU?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.
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GEÇEN SENE 2023 LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ VE BİRİNCİ OLDU?
MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2023 Merkezi Sınava katılan 1.030.195 öğrenciden tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 562 oldu.
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