TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okumak istedikleri lise için tercihlerini yapacak. Tercihlerin ne zaman gerçekleşeceği şu an için belli değil. Geçen sene tercihler Temmuz'un ikinci haftasında gerçekleştiğinden bu sene de benzer bir aralıkta tercih sürecinin başlaması bekleniyor.