Levent Yüksel kendi rekorunu kırdı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, AKM'de sevenleriyle buluştu
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Levent Yüksel, KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği konserde AKM'de sahne aldı.
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Kapıda uzun kuyrukların oluştuğu senfonik orkestrayla şarkılarını seslendiren Levent Yüksel, kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına unutulmaz bir akşam yaşattı.
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Levent Yüksel'in konserleri şöyle:
10 Temmuz... Bodrum Antik Tiyatro
19 Temmuz... Altınoluk Amfi Tiyatro
27 Temmuz... Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro
11 Ağustos... Datça Açıkhava Tiyatro
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