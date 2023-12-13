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        Haberler Müzik Levent Bektaş vefat etti - Magazin haberleri

        Levent Bektaş vefat etti

        Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bektaş'ın 'Acıların Kadını'nı Bergen, 'Acıların Çocuğu'nu ise Emrah seslendirmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:12
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        Söz yazarı vefat etti
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        2021'in ağustos ayında rahatsızlanan ve ardından mide ameliyatı geçiren Levent Bektaş, yoğun tedavi süreci ardından sağlığına kavuşmuştu. Bir süre önce de tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bektaş, sindirim sistemindeki kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

        VEFAT ETTİ

        Birçok ünlü şarkıcı tarafından eserleri seslendirilen Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde 68 yaşında hayatını kaybetti.

        SİNOP'TA TOPRAĞA VERİLECEK

        Bektaş, bugün öğle namazını müteakip Alaaddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sinop Çukurbağ Mezarlığında toprağa verilecek.

        ÇOK SAYIDA ESERİ BULUNUYORDU

        Levent Bektaş'ın ünlü isimlerin seslendirdiği; 'Acıların Kadını', 'Acıların Çocuğu', 'Bırakın Gitsin, 'Kalbe Söz Geçmiyor', 'Canım Efendim', 'Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki', 'Yıllar Utansın', 'Bulursun Beni' gibi çok sayıda eseri bulunuyordu.

        Fotoğraflar: İHA

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