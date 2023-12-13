Levent Bektaş vefat etti

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2021'in ağustos ayında rahatsızlanan ve ardından mide ameliyatı geçiren Levent Bektaş, yoğun tedavi süreci ardından sağlığına kavuşmuştu. Bir süre önce de tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bektaş, sindirim sistemindeki kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.

VEFAT ETTİ Birçok ünlü şarkıcı tarafından eserleri seslendirilen Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde 68 yaşında hayatını kaybetti.

SİNOP'TA TOPRAĞA VERİLECEK Bektaş, bugün öğle namazını müteakip Alaaddin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sinop Çukurbağ Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇOK SAYIDA ESERİ BULUNUYORDU Levent Bektaş'ın ünlü isimlerin seslendirdiği; 'Acıların Kadını', 'Acıların Çocuğu', 'Bırakın Gitsin, 'Kalbe Söz Geçmiyor', 'Canım Efendim', 'Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki', 'Yıllar Utansın', 'Bulursun Beni' gibi çok sayıda eseri bulunuyordu. Fotoğraflar: İHA