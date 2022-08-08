YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularının hangi tarihte ve nasıl alınacağını merak ediyor. Yurt ve burs ihtiyacı olan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt ve burs başvuru takvimini araştırıyor. Peki, 2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman, nasıl alınacak? İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı KYK başvuru tarihleri ile ilgili merak edilenler...