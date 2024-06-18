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        Haberler Ekonomi Turizm Kuşadası'ndan Samos'a akın ettiler - Turizm Haberleri

        Kurban Bayramı tatilinde kapıda vizeye büyük ilgi: Kuşadası'ndan Samos'a akın ettiler

        Türkiye'den Yunan adalarına başlayan kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Dokuz günlük tatili Sisam Adası olarak bilinen Samos'ta geçirmek isteyenler feribot için uzun kuyruk oluşturdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.06.2024 - 09:24 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:24
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        Kuşadası'ndan Samos'a akın ettiler
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        Türkiye'den Yunan adalarına geçtiğimiz Nisan ayında başlayan kapıda vize uygulaması, Kurban Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerden yoğun talep aldı.

        Seferler arasında olan Kuşadası-Samos turu ilgi gördü. Günün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen tatilciler, feribotlara binmek için Kuşadası Limanı'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

        Kurban Bayramı tatili nedeniyle ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren yetkililer "Talepleri karşılamak için hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Normal dönemde günde 2 feribot seferi yapıyorduk. Ancak bayram boyunca bu sayı 5'e yükseldi" diye konuştu.

        * Bu haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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