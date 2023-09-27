Kuruluş Osman dizisinin 5. ve yeni sezonu, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Son olarak 4. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan tarihi dizinin 130. yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı ve yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...