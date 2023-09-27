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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 27 Eylül ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

        Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi...

        ATV'nin her sezonu hatırı sayılır bir ilgi gören tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu bir kez daha gündem olmuş durumda. Her Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkan ve başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair ayrıntılar belli oldu. İşte, Kuruluş Osman dizisinin 5. sezonu hakkında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 09:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:08
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        • 1

          Kuruluş Osman dizisinin 5. ve yeni sezonu, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Son olarak 4. sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan tarihi dizinin 130. yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı ve yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

          İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman, bu akşam da ATV yayın akışında görünmüyor.

          Sevilen dizinin 5. sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        • 3

          27 EYLÜL 2023 ATV YAYIN AKIŞI

          18:45 ATV Ana Haber

          20:00 Bergen (TV'de ilk kez)

          23:00 Safir

          02:30 Aldatmak

        • 4

          KURULUŞ OSMAN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan’ın her hareketinden haberdar olmaktadır. Komutan Muzolan, Osman Bey’in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir. Komutan Muzolan’ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?

        • 5

          Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir? Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans’ı ve Komutan Muzolan’ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey’in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir?

        • 6

          Osman Bey’in Koyunhisar galibiyeti Bizans’ta ve Anadolu’da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır. Bu durum karşısında Konya ve Bizans ne yapacaktır?

        • 7

          Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır. Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir. Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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