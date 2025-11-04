Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.060,39 %0,81
        DOLAR 42,0760 %0,04
        EURO 48,4802 %0,00
        GRAM ALTIN 5.399,71 %-0,41
        FAİZ 39,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 65,19 %-0,11
        BITCOIN 106.898,00 %0,03
        GBP/TRY 55,2700 %-0,04
        EUR/USD 1,1516 %-0,03
        BRENT 64,72 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 8.828,53 %-0,41
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel yarı iletken satışları yüzde 15,8 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel yarı iletken satışları yüzde 15,8 arttı

        Küresel yarı iletken satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 15,8 artarak 208,4 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 07:43 Güncelleme: 04.11.2025 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel yarı iletken satışları yüzde 15,8 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), eylül ayı ve 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin küresel yarı iletken satış verilerini açıkladı.

        Buna göre, küresel yarı iletken satışları yılın üçüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 15,8 artarak 208,4 milyar dolara yükseldi.

        Yarı iletken satışları eylül ayında ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,1 artışla 69,5 milyar dolara çıktı.

        Bölgesel olarak bakıldığında yarı iletken satışları eylülde yıllık bazda Asya Pasifik'te yüzde 47,9, Amerika'da yüzde 30,6, Çin'de yüzde 15 ve Avrupa'da yüzde 6 artarken, Japonya'da yüzde 10,2 düştü.

        SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel çip satışlarının üçüncü çeyrekte büyümeye devam ettiğini ve ikinci çeyrekteki satışları önemli ölçüde aştığını vurguladı.

        Pazardaki büyümenin artan talep tarafından yönlendirildiğine işaret eden Neuffer, yıllık büyümenin de Asya Pasifik bölgesi ve Amerika kıtasındaki satışlar tarafından desteklendiğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Habertürk Anasayfa