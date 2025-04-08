Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.436,90 %0,32
        DOLAR 38,0105 %0,06
        EURO 41,6176 %0,33
        GRAM ALTIN 3.679,68 %1,06
        FAİZ 47,27 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 37,02 %0,65
        BITCOIN 79.170,00 %0,31
        GBP/TRY 48,5580 %0,43
        EUR/USD 1,0941 %0,27
        BRENT 64,13 %-0,06
        ÇEYREK ALTIN 6.017,59 %1,08
        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar satış baskısı sonrası toparlanma eğiliminde - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar satış baskısı sonrası toparlanma eğiliminde

        Küresel piyasalarda, tarife restleşmeleri sonrası oluşan satış baskısının ardından, müzakere iyimserliklerinin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar satış baskısı sonrası toparlanma eğiliminde
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında kalmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor.

        ABD tarifelerinin müzakerelerine yönelik birçok ülke, dün ABD tarafına heyetler göndereceğini açıklarken, konuya ilişkin haber akışı pay piyasalarında risk algısının bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

        Trump, dün, tarifelerin bir müzakere stratejisi mi, yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruya, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir. Çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." dedi.

        Başkan Trump, Çin'in karşılıklılık esaslı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını da yineledi.

        REKLAM

        Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini de belirten Trump, İşiba'ya "Ülkelerini ABD ürünlerine açmaları gerekeceğini" söylediğini aktardı.

        Trump, Japonya'ya neredeyse hiç otomobil satmadıklarını ama bu ülkenin ABD'ye otomobil sattığını dile getirerek, Japonya'nın ABD'nin tarım ürünlerini de almamasından yakındı.

        Analistler, Trump'ın tarifeler konusunda müzakereye ılımlı yaklaşabileceğine yönelik söylemlerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, önümüzdeki dönemdeki müzakerelerle birlikte karşılıklılık esaslı tarifelerdeki oranların esnetilebileceğini söyledi.

        Tarifelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonu kontrol altında tutmanın Fed'in odak noktası olması gerektiğini ifade etti.

        ABD'de perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yakından takip edildiğini aktaran analistler, söz konusu enflasyon verilerin ülkedeki ekonomik gidişata yönelik daha çok bilgi vereceğinin söyledi.

        REKLAM

        Dün artan risk algısı ve tarifelerin ardından büyüme oranlarının tehlikeye düşebileceği endişeleriyle para piyasalarında Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar değişirken, şu sıralarda para piyasalarındaki geçmiş projeksiyonlara paralel olarak Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

        Söz konusu gelişmeler sonrasında tahvil faizlerinde toparlanmalar izlenirken, şu dakikalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15'te, dolar endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 102,9 seviyelerinde bulunuyor.

        Altının ons fiyatı dün yüzde 1,8 düşüşle günü 2 bin 982 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin dolardan işlem görüyor.

        Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 artışla 64,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

        ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı

        New York Borsası'nda dün, Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,91 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir izlenirken, ABD tarifelerine yönelik müzakere adımlarına yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

        REKLAM

        Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeleri müzakere etmek istediklerini, bunun olmaması halinde karşı tedbirler uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

        ABD ile sorunları gidermek için müzakere etmeye hazır olduklarına vurgu yapan von der Leyen, ABD'ye endüstriyel mallar için "sıfıra sıfır" tarifeler teklif ettiklerini belirtti. Von der Leyen, Avrupa'nın her zaman iyi bir anlaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

        "Karşı önlemlerle yanıt vermeye ve çıkarlarımızı savunmaya da hazırız." uyarısında bulunan von der Leyen, AB'nin ticaretin yeniden yönlenmesi yoluyla dolaylı etkilere karşı kendisini yeni kurulacak İthalat Gözetim Görev Gücü ile koruyacağını söyledi.

        AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic de ABD'nin uygulamaya koyduğu AB'ye yönelik tarifleri müzakere etmek istediklerini bildirdi.

        Sefcovic, AB üyesi ülkelerin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde yaptığı açıklamada "En önemli ortağımız olan ABD ile ticaret durumu zor bir noktada. Tarifeler, AB'nin ABD'ye 380 milyar avro değerindeki ihracatını etkiliyor." dedi.

        REKLAM

        ABD'nin tarifeleri taktiksel bir adım olarak değil, düzeltici bir önlem olarak gördüğünü anlatan Sefcovic, "Amerikalı ortaklarımız hazır olduğunda müzakere masasına oturmaya hazırız." ifadesini kullandı.

        Analistler, AB tarafının ortaya koyduğu müzakere odaklı tavrın ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişelerine yönelik riskleri azalttığını kaydederek, AB ve ABD arasındaki görüşmelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

        Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 4,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 4,38 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,18 düştü.

        Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

        Asya borsalarında dünkü satış baskısı sonrası yeni günde pozitif bir seyir öne çıkarken, tarifelerde müzakerelerin olacağına yönelik iyimserlikler risk iştahını besliyor.

        ABD Başkanı Trump ve Japonya Başbakanı İşiba'nın telefon görüşmesi sonrası tarife müzakerelerine yönelik alınan ılımlı sinyallerle Japon pay piyasalarındaki yükseliş dikkati çekiyor.

        REKLAM

        Ayrıca, Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-so da hükümetin, Ticaret Bakanını müzakereler için en kısa sürede ABD'ye göndereceğini açıkladı.

        Tarifelere yönelik bölge ülkelerinin izlediği uzlaşmacı politikalar ticaret savaşlarına yönelik riskleri azaltıyor.

        Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler dengesi şubat ayında 4 trilyon 61 milyar yen fazla verirken aynı döneme ilişkin dış ticaret fazlası 713 milyar yen oldu.

        Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

        Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel endekslerden pozitif ayrışarak günü yüzde 0,29 değer kazanarak 9.407,17 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9890'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,0050 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve hazine nakit dengesi takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Sağlık faturası enflasyonu solladı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        "Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağız"
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Tel Aviv ve Washington'da Netanyahu protestosu
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Freni boşaldı 6 araca çarptı: 8 yaralı
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Beşiktaş'ın Paşa kabusu!
        Habertürk Anasayfa