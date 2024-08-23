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        Haberler Ekonomi Döviz Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı - Döviz Haberleri

        Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

        Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:24
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        Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı
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        Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, Fed'in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

        Dün, Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye çekilmesi gerektiğine işaret ederek, iş gücü piyasasının biraz sakinleşmesinin buna yardım ettiğini ancak daha yapılacak işler olduğunu söyledi.

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        İşsizlik verilerine daha yakından bakmakta fayda olacağını ifade eden Schmid, verilerin nereye varılacağını göstereceğini dile getirdi.

        Boston Fed Başkanı Susan Collins de verilerin enflasyonun yüzde 2'ye geri dönmesiyle ilgili daha fazla güven sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, faiz oranlarını düşürmeye başlamanın yakında uygun olacağını kaydetti.

        Collins, farklı bir politika duruşuna geçildiğinde, kademeli bir indirim hızının yerinde olacağını belirtti.

        Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da veriler beklediği gibi performans gösterdiği sürece eylülde faiz indirimine sıcak baktığını dile getirdi.

        Faiz indiriminin boyutundan ziyade istikrarlı bir gevşeme sürecine odaklanılması gerektiğine işaret eden Harker, yavaş ve metodik bir yaklaşımın doğru yol olduğunu düşündüğünü söyledi.

        Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,85'te, dolar endeksi de 101,3'te dengelendi.

        Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.492 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa paralel 76,6 dolardan işlem görüyor.

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        Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,67 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

        Avrupa borsalarında dün yön arayışı öne çıkarken, bölgede açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin güçlü kalmasına neden oluyor.

        Buna göre, Almanya'da ağustos imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 42,1, hizmet sektörü PMI da 51,4 ile öngörülerin altında gerçekleşti.

        Euro Bölgesinde imalat sanayi PMI 45,6 ile tahminlerin altında kalırken, hizmet sektörü PMI 53,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

        Asya pay piyasalarında, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülürken, böle genelinde endeksler haftanın son işlem gününde dar bir bantta hareket ediyor.

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        Öte yandan, Japonya açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 2,8'le beklentilerin üzerinde artarken, bu durumun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı konusunda politika alanını rahatlattığı ifade ediliyor.

        Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 9.921,40 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 33,9065'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,9800 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 seviyelerinin destek, 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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