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        Haberler Ekonomi Enerji Küresel petrol arzında düşüş - Enerji Haberleri

        Küresel petrol arzında düşüş

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin eylülde önceki aya göre günlük yaklaşık 680 bin varil azalarak 102 milyon 760 bin varile gerilediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:36 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:36
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        IEA'nın eylül ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, eylülde önceki aya göre günlük 650 bin varil azalarak 26 milyon 720 bin varil oldu.

        Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 620 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 350 bin varil olarak gerçekleşti. Bu miktar, bir önceki ayki seviyenin günlük 630 bin varil altında gerçekleşti.

        OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 50 bin varil azalarak 70 milyon 410 bin varil oldu.

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        Böylece küresel petrol üretimi, eylülde önceki aya göre günlük yaklaşık 680 bin varil azalarak 102 milyon 760 bin varile düştü.

        Rapora göre, küresel petrol üretimi, başta Libya'da siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle ham petrol üretiminin durması, Norveç ve Kanada'daki saha bakım çalışmaları ve ABD'de yaşanan kasırgalar sonucunda düştü.

        IEA'ya göre, bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre günlük 660 bin varil artarak 102 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor.

        Bu dönemde, mevcut gönüllü arz kesintilerinin devam etmesi durumunda OPEC+ grubu üretiminin günlük 820 bin varil azalması beklenirken, OPEC+ grubu dışı üretimde ise günlük 1 milyon 500 bin varil artış öngörülüyor.

        Gelecek yıl küresel petrol arzının, bu yıla kıyasla günlük 2 milyon varil artarak yaklaşık 105 milyon varile çıkacağı tahmin ediliyor.

        Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 862 bin varil artışla 102 milyon 840 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 900 bin varil artışı tahmin etmişti.

        Talebin, OECD ülkelerinde bu yıl 45 milyon 629 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 57 milyon 211 bin varil olacağı öngörülüyor.

        Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 998 bin varil artışla 103 milyon 838 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

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