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        Haberler Ekonomi Enerji Küresel ham çelik üretimi ağustosta yıllık yüzde 2,2 arttı  - Enerji Haberleri

        Küresel ham çelik üretimi ağustosta yıllık yüzde 2,2 arttı 

        Küresel ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 yükselerek 152,6 milyon tona ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:06
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        Küresel ham çelik üretimi yıllık arttı 
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        Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ağustos ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

        Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Ağustos 2023'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artarak 152,6 milyon tona yükseldi.

        Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 3,2 artarak 86,4 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 2,9 azalarak 7,1 milyon tona indi.

        Yine aynı dönemde Almanya’nın üretimi yüzde 1 düşerek 2,8 milyona tona gerilerken, ABD’nin üretiminin yüzde 1,1 artarak 7 milyon tona ulaşması dikkati çekti.

        Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 2,8 milyon tona indi.

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        Ağustosta Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 5,9 gerileyerek 2,7 milyon tona düşerken, Rusya’da üretimin yüzde 8,9 artışla 6,4 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

        Söz konusu dönemde, Hindistan’ın üretimi yüzde 17,4 artarak 11,9 milyon tona yükselirken, İran’ın üretimi ise yüzde 24,1 düşerek 1,6 milyona geriledi.

        Küresel ham çelik üretimi bu yılın ocak-ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 1 milyar 256 milyon tona yükseldi.

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