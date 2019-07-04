Küresel gıda fiyatları haziranda istikrarlı seyretti

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi ve 173 puan olarak gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı.

Fiyatlardaki düşüş, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Buğday, pirinç ve mısır gibi iri taneli ürünleri içeren Tahıl Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı. Söz konusu artışta ABD'deki mısır ihracı için mal sağlayan tedarikçilerin fiyatları artırması etkili oldu.

Şeker Fiyat Endeksi de aylık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi. Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise peynir ve tereyağındaki zayıf talep nedeniyle yüzde 11,9 azaldı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,6 gerilerken, Et Fiyat Endeksi yüzde 1,5 artış kaydetti.