Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.184,82 %2,67
        DOLAR 34,3715 %0,39
        EURO 36,8324 %-0,63
        GRAM ALTIN 2.968,42 %-0,26
        FAİZ 44,00 %-1,57
        GÜMÜŞ GRAM 34,57 %-1,73
        BITCOIN 76.586,00 %0,07
        GBP/TRY 44,3980 %-0,45
        EUR/USD 1,0718 %-0,81
        BRENT 73,87 %-2,33
        ÇEYREK ALTIN 4.853,36 %-0,26
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Küresel gıda fiyatları 1.5 yılın zirvesinde - Alışveriş Haberleri

        Küresel gıda fiyatları 1.5 yılın zirvesinde

        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin ekimde bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin yükselişin çoğu temel gıda maddesinde görülen artışlara öncülük etmesiyle son 18 ayın en yüksek seviyesine çıktığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:35 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel gıda fiyatları 1.5 yılın zirvesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 127,4 puana yükseldi. Böylece, endeks son 18 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son açıkladığı ekim enflasyon verilerinde ise Türkiye'de son 1 yılda gıda enflasyonu yüzde 45,28 olmuştu.

        FAO verileri, endeksin bir yıl öncesine göre yüzde 5,5 arttığını ve Nisan 2023'ten beri en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. Endeks, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra Mart 2022’de 160,2 puana ulaşarak rekor kırdı.

        BİTKİSEL YAĞ FİYATLARI ETKİLİ OLDU

        Endeksin ekimde son bir yılın en yüksek artışını kaydetmesinde bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin yükseliş etkili oldu.

        REKLAM

        Tahıl Fiyat Endeksi de buğday ve mısır ihracat fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ekimde önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

        Küresel buğday fiyatları, kuzey yarım küredeki başlıca ihracatçı ülkelerde görülen olumsuz hava koşulları, Rusya’daki gayriresmi taban fiyat uygulamasının yeniden başlatılması ve Karadeniz bölgesinde artan gerilimin etkisiyle yükseldi.

        Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ekimde ağırlıklı olarak üretimle ilgili endişelerin etkisiyle yükselen palm, soya, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarıyla yüzde 7,3 artarak son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

        Şeker Fiyat Endeksi, uzun süren kurak hava koşullarının ardından Brezilya'da 2024/2025 üretim görünümüne ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle yüzde 2,6 arttı.

        Yükselen uluslararası ham petrol fiyatları da daha fazla şeker kamışını etanol üretimine kaydırarak şeker fiyatlarındaki artışa katkıda bulunurken Brezilya realinin dolar karşısında zayıflaması ise bu artışı kısıtladı.

        REKLAM

        Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi’nin yüzde 1,9 artarak geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin yüzde 21,4 üzerine çıkması dikkati çekti. Bu artışta uluslararası peynir ve tereyağı fiyatlarındaki yükseliş etkili olurken süt tozu fiyatlarında ise düşüş görüldü.

        Et Fiyat Endeksi de genel artış eğiliminin aksine zayıf iç ve dış talep ortamında Batı Avrupa'da artan kesim oranlarından kaynaklanan düşük domuz eti fiyatları nedeniyle eylüle göre ekimde yüzde 0,3 azaldı.

        Dünya kümes hayvanları fiyatları da ekimde sınırlı bir düşüş gösterirken küçükbaş hayvan eti fiyatları ise sabit kaldı. Buna karşın, büyükbaş hayvan eti fiyatları, uluslararası alımların güçlenmesiyle ılımlı artış gösterdi.

        TAHIL ÜRETİM TAHMİNİ DÜŞTÜ

        FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Kuruluş, bir ay önce açıkladığı 2024 yılı için 2,853 milyar ton olan üretim tahminini 2,848 milyar tona düşürdü. FAO, bu rakamın kayıtlardaki en büyük ikinci üretim olacağını bildirdi.

        Raporda dünya buğday üretiminin, alan genişlemeleri ve elverişli hava koşulları sonucu Asya'da artan üretimin Avrupa'daki önemli üreticilerde görülen büyük düşüşleri fazlasıyla telafi etmesiyle yükseleceği öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Duruşmada 3. gün... Narin'i dalından koparanlar konuşmuyor!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Marmara'da sıcaklık ne kadar düşüyor? İllerimizde hava durumu!
        Takibe aldı
        Takibe aldı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Musk, Trump ile değer kazandı
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        Habertürk Anasayfa