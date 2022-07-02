Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı için müjde veren Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprüler ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Yap-işlet-devret modeline yönelik eleştirilere 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden cevap veren Karaismailoğlu, "Bakın daha 1 kuruş ödemedik. Proje bitti, 4 yıl gibi kısa bir sürede bitti. 2 milyar 545 milyon euroluk finansal giderin bir geri dönüşü olacak. Ortalama süreye geldiğinde artıya geçmeye başlayacak. 2040 yılına geldiğimizde bu projeler sayesinde bütün ulaştırma altyapı bakanlığı artık kendi gelirini kendi üreten bir bakanlık haline dönecek bu projeler sayesinde." dedi.

OKULLAR AÇILMADAN HİZMETE GİRECEK

Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımını üstlendikleri Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattının okullar açılmadan önce hizmete gireceğini belirtti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını da yaz sonu açmayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, "Gelişmiş ve çok yüksek metroyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamayacağını söylediği için biz ondan hızlıca devraldık ve tam iki yıllık kısa bir sürede rekor bir zamanda bu metroyu bitirip vatandaşın hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

52 İLDE YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİ

Demiryolu yatırımlarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, 8 ilde olan hızlı tren hatlarını 52 ile çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açacaklarını, onun yanında da devam eden tam 4500 kilometrelik demiryolu yatırımları olduğunu söyledi.

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