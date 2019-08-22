22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurban Bayramı'nda ve arife gününde 7,7 milyar liralık ödeme kartlarla yapılırken, arife gününde kartlı ödeme adedinde rekor kırıldı.
Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.
Temmuz ayında banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 88,1 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 76,4 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 11,7 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı.
Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 32 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 17 olarak gerçekleşti.
TEMMUZDA KREDİ KARTLARIYLA 4,1 MİLYAR TL'LİK VERGİ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan “Kamu-Vergi Ödemeleri” sektöründe, kredi kartlarıyla 4,1 milyar TL’lik ödeme yapıldı.
Bu değer 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 16’lık bir büyümeye denk gelirken, ortalama işlem tutarı ise 586 TL olarak gerçekleşti. Vergi ödemelerinin yüzde 63’ünde yani 3’te 2’sinde internetten ödeme tercih edildi.
BAYRAM DÖNEMİNDE KARTLARLA 7,7 MİLYAR TL TUTARINDA ÖDEME YAPILDI
10-14 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 7,7 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2018 yılının Kurban Bayramına göre kartlı ödemelerde yüzde 24 oranında büyüme olduğunu gösteriyor.
Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla ödemenin yüzde 21 pay ile market ve AVM sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Market ve AVM sektörünü yüzde 15 pay ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 11 pay ile giyim ve aksesuar sektörleri takip ederken, yüzde 8 pay ile yemek sektörü ve yine yüzde 8 pay ile çeşitli gıda sektörü en fazla kartlı ödeme yapılan diğer sektörler arasında yer aldı.
ARİFE GÜNÜNDE KARTLI ÖDEME REKORU YENİLENDİ
Arife gününde ödeme adedi rekoru yenilenerek bugüne kadar gerçekleşen en fazla kartlı ödeme adedine ulaşıldı. Cumartesi gününe denk gelen arife gününde en fazla kartlı ödemenin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla ödemenin yapıldığı dakika ise 15.37 oldu.
Arife gününde yaklaşık 2,8 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık 5’te 2’sini oluşturdu.
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