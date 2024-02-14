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        Haberler Ekonomi Teknoloji Kurbağanın bacağında büyüyen mantar bulundu - Teknoloji Haberleri

        Kurbağanın bacağında büyüyen mantar bulundu

        Hindistan'da bilim insanları, canlı bir hayvan dokusu üzerinde filizlenen mantar buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:30 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:34
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        İlginç keşif, kurbağanın bacağında büyüyor
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        The Independent gazetesinin haberine göre, Dünya Doğayı Koruma Vakfından bilim insanları, ilk defa canlı bir kurbağanın bacağında büyüyen mantar tespit etti.

        Canlı organizma üzerinde büyüyen bir mantarın daha önce hiç belgelenmediğini ifade eden bilim insanları, kurbağanın yaşadığı yerin yeterli nem ve organik madde sağlayarak mantarın büyümesi için ideal bir ortam yaratmış olabileceğini belirtti.

        Hint altın sırtlı kurbağanın bacağında filizlenen mantarın "Bonnet" tipi olduğunu tahmin ediliyor.

        Araştırmanın detayları, "Reptiles and Amphibians" adlı dergide yayınlandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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