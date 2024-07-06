Kulakkaya Yaylası eşsiz tabiatı ve temiz havasıyla doğaseverleri ağırlıyor

Önal, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bugünlerde sıcaktan bunalanları Kulakkaya'ya beklediklerini ifade ederek, "Bol oksijen, temiz hava, doğa ile iç içe bir yer Kulakkaya. İnsanlarımız bu eşsiz güzelliklerin içerisinde zaman geçiriyor. Şehrin stresini burada atabiliyorlar. Buranın her mevsimi birbirinden güzel. Gelmeye, gezmeye ve görmeye değer bir yer" diye konuştu.