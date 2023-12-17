Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi saldırıları kınadı

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Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine dün düzenlenen saldırıda Hristiyan bir kadının kızıyla birlikte yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Söz konusu 7 kişinin kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken yaralandığına işaret edilen açıklamada, saldırının sivilleri ve ibadethaneleri hedef alan barbarca bir suç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı günden bu yana masum sivillerin sığınmak zorunda kaldığı merkezlerin yakınlarına rastgele hava bombardımanı ve topçu atışlarının yapıldığı, bu saldırılar sonucunda çok fazla kadın ve çocuğun öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun uluslararası hukuku ihlal ederek kilise, cami, hastane ve sivillerin sığınabildiği diğer birçok yeri hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in savaş dönemlerinde uluslararası hukuk ve sözleşmeler gereği dokunulmazlığı olan bölgelere yönelik saldırılarına son vermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin korunması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetinin baskılarına rağmen Patrikhanenin kilise ve kendilerine bağlı tesislerde masum sivilleri konuk etmeyi sürdüreceği kaydedildi.