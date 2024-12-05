Küçükçekmece'de çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz eden şüpheliye tutuklama
Küçükçekmece'deki bir çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cennet Mahallesi'ndeki çiğ köftecide kadın müşterinin taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.