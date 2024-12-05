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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmecede çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz eden şüpheliye tutuklama | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz eden şüpheliye tutuklama

        Küçükçekmece'deki bir çiğ köftecide kadın müşteriyi taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:34
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        Kadın müşteriyi taciz eden şüpheliye tutuklama
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        Cennet Mahallesi'ndeki çiğ köftecide kadın müşterinin taciz edildiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye götürülen şüpheli, savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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