Kuaförüm Sensin'de, Işıl Reçber ve Fatih Ürek'ten saç ve makyaj düellosu!

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Yeni hafta Kuaförüm Sensin'de "günün starı" konsepti ile başladı. Yeni modeller takımları ile eşleşirken ekipler günün star saçı ve makyajını hazırlamak için işe koyuldu. Haftanın ilk bölümüne damgasını vuran ise jüri üyeleri Işıl Reçber ve Fatih Ürek'in "en iyi saç ve makyaj" düellosuydu!

İkili en güzel topuzu ve makyajı yapabilmek için birbiriyle yarıştı. Keyifli düellonun finalinde jüri oylaması Işıl Reçber ve Fatih Ürek'e beraberliği getirdi.

Eğlenceli sohbetlerin yanı sıra güzelliğe dair faydalı bilgilerin de yer aldığı Kuaförüm Sensin'in pazartesi finalinde Tayfun ve Serap'ın modeli Nilgün "günün starı" konsepti ile birinci oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;