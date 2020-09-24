Kuaförüm Sensin'de kesim günü!

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Aynalar masalardan kalktı, modeller sürpriz saç kesimleri için koltuklarda yerini aldı. Rekabetin zirve yaptığı bölümde kuaförler modellerini istedikleri tarz kesime ikna edebilmek için uğraştı.

Yarışma stresi ile tartışmalar da alevlendi. Haftanın yeni ekibi Aslı, Burcu ve model Rana arasındaki gerilim güne damgasını vurdu.

Finalde kesilen saçlarını ilk kez gören modeller şaşkınlık yaşarken, "saç kesimi, sonbahar makyajı ve jean şıklığı" konsepti ile günün birincisi Taner, Aslı ve Büşra oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;