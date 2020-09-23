Fatih Ürek'ten muhteşem makyaj şovu!

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Modeller “incili saçlar, mor, lila ışıltılı makyajlar ve beyaz şıklığı” konsepti için yarıştı. Hafta başından bu yana ekip içi uyumsuzlukları nedeniyle sıkıntılı zamanlar geçiren Aslı, annesinden konu açılınca gözyaşlarını tutamadı. Modeli ile yaşadığı sorunlar ve aile hikayesi bir araya gelince ağlamaya başlayan Aslı'nın gözyaşlarını dindirmek hiç kolay olmadı.

Stüdyodaki hüzünlü havayı dağıtan ise Fatih Ürek'in makyaj şovu oldu. Makyöz Aslı'nın modellik yaptığı çalışmada Fatih Ürek makyaj konusundaki becerisi ile herkesi kendine hayran bıraktı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;