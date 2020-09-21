Kuaförüm Sensin'de yeni hafta heyecanı!

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Yeni formatıyla izleyicisiyle buluşan Kuaförüm Sensin’de artık her pazartesi yeni bir ekip ile birlikte 4 yeni model yarışmaya dahil oluyor. Bu hafta da modeller takımları ile eşleşti. Heyecan dolu hafta başlangıcında konsept 18. yy esintisi “vag dalgası, dumanlı göz makyajı, kırmızı ruj” oldu.

Modeller saç ve makyaja uygun kıyafetlerle jürinin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Rakipler arasındaki rekabet daha ilk günden tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni yarışmacı Aslı, Taner’in ekip arkadaşı olan adaşı Aslı ile daha ilk dakikalardan birbiri ile çatıştı.

Seslerin yükseldiği heyecan dolu yarışmada “vag dalgası, dumanlı göz makyajı, kırmızı ruj” konseptini en iyi kombinle tamamlayarak gün birincisi olan takım Eylem, Meltem ve Esra oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;