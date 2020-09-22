Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar

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Ekranların güzelleştirirken, bilgilendiren programı Kuaförüm Sensin'de haftanın ikinci günü yine dopdolu geçti. Takımlar "burun şekline göre topuz, ışıltılı makyaj ve tek omuz elbiseler" konseptinde en iyi sunumu yapmak için yarıştı. Adnan Serter yarışmacıları değerlendirirken topuz modelleri ile yüz şekli arasında uyumu sağlayan püf noktalarını izleyicilerle paylaştı.

Renkli sohbetler sırasında konu aile ilişkilerine geldi. Tayfun ve Serap'ın modeli Şule'nin ailesine dair yaptığı samimi açıklamalar jüri üyeleri ve yarışmacı arkadaşlarını derinden etkiledi. Zaman zaman duygusallaşan Şule, finalde takımı ile birlikte birinciliğe adını yazdırarak günü mutlu tamamlayan isimlerden oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;