Kuaförüm Sensin'de modellerin çarpıcı değişimleri beğeni topladı!

HABERTURK.COM

Kuaförüm Sensin'in hafta finalinde yine dopdolu bir gün geride kaldı. Final heyecanının zirve yaptığı günün konsepti; boyalı saçlar, iddialı eyeliner ve tulum şıklığıydı. Perşembe günü saçları kesilen modelleri bu kez boya heyecanı sardı.

Hafta boyu ekip içi sorunlar nedeniyle gerginlik yaşayan Burcu, Aslı ve Rana arasındaki kriz final günü zirve yaptı. Tartışmalar uzadı, Aslı gözyaşlarına hakim olamadı.

Renkli günün finalinde modeller çarpıcı değişimleri ile jüriyi kendilerine hayran bıraktı. Hafta boyunca en yüksek puanları alan Eylem, Meltem ve Esra 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;