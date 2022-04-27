Kremlin'den gaz açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurmasını değerlendirdi.
Rusya'nın güvenli bir tedarikçi olduğunu ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğini aktaran Peskov, "Yeni ödeme koşulları, bu yeni metodolojiye duyulan ihtiyaç, ekonomi ve finans sektöründeki benzeri görülmemiş düşmanca adımlardan kaynaklandı. Önemli miktarda rezervimizi bloke ettiler, daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse çaldılar. Tüm bunlar yeni bir ödeme sistemine geçişi gerektirdi." diye konuştu.
"FİYAT DEĞİŞİMLERİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Peskov, Rusya'nın şantaj yaptığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Tüm yeni koşullar müşterilere önceden bildirildi." ifadesini kullandı.
Başka ülkelere doğal gaz sevkiyatının durumuna ilişkin soru üzerine Peskov, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer. Doğru ödeme şekli, sevkiyatların devamı için temel oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Peskov, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurmaya yönelik gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu.
"Her şeyi hesapladık, tüm riskleri öngördük ve önlemler aldık. Kimin kabul edip kimin etmediğine gelince, Başkan'ın muhataplarına defalarca, fiili olarak hiçbir şeyin değişmediğini açıkladığını biliyorsunuz. Tek yeni şey Gazprombank'ta iki hesap açma gerekliliği. Herhangi bir sıkıntı veya kayıp, kur farklılıklarından kaynaklanan fiyat değişimleri söz konusu değil."
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