Düzenli gelirinizin olduğunu kanıtlayın

Başka bir yöntem olarak da ilgili bankada vadesiz bir hesap açtıktan sonra maaş gibi düzenli gelirlerinizin bu hesaba yatırılmasını sağlamak olacaktır.

Hatta, birkaç fatura için otomatik ödeme talimatı vermek; güvenilir ve disiplinli biri olduğunuzu gösterir.