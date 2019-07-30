30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra kredi faiz oranlarının düşmesi bekleniyor. Vatandaşlar Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranlarını merak ediyorlar. İşte faiz oranları
Merkez Bankası'nın dün itibarıyla politika faizini yüzde 24'ten psikolojik sınır olarak yüzde 20'nin altına indirmesiyle gözler bankalara çevrildi. Bankalar Birliği verilerinden de görülebileceği üzere, başta özel bankalar olmak üzere kredi hacmindeki düşüşün tersine dönüp dönmeyeceği merak konusu.
Bankalar faiz indiriminin sinyaliyle başta konut kredisi olmak üzere faiz oranları kademeli olarak indirmeye başlarken, tüketici ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde de aşağı yönlü trend sürüyor.
Merkez Bankası istatistiklerine göre bankaların TL üzerinden açtığı ihtiyaç ve taşıt kredilerinin faizi yıl başından bu yana, yıllık 1 ila 3 puan gerilemiş durumda. Aylık bazda ise 2.5 olan 10 - 30 bin TL arası 24 ve 36 vadeli kredilerin ortalama faizi yüzde 2 civarında. Taşıt kredilerinde ise oran 2.20 dolaylarında.
Peki faizler indiği takdirde vatandaşın cebinde kalacak miktar ne olacak? Hesaplamalarımıza göre, 30 bin liralık tüketici ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir vatandaşın katlanacağı maliyet, faiz 1.65'e indiği takdirde 2 yıl vade için yaklaşık bin 500 lira, 3 yıl vadede ise 2 bin 345 lira azalacak. Faiz 1.45'e indiği takdirde katlanılan maliyet 2 bin 330 ve 3 bin 650 lira kadar azalıyor.
Reel sektörde daralmayı en fazla hisseden otomotivde ise faiz indirimlerinin etkilerinin yansıması daha yüksek olacak.
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