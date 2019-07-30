Peki faizler indiği takdirde vatandaşın cebinde kalacak miktar ne olacak? Hesaplamalarımıza göre, 30 bin liralık tüketici ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir vatandaşın katlanacağı maliyet, faiz 1.65'e indiği takdirde 2 yıl vade için yaklaşık bin 500 lira, 3 yıl vadede ise 2 bin 345 lira azalacak. Faiz 1.45'e indiği takdirde katlanılan maliyet 2 bin 330 ve 3 bin 650 lira kadar azalıyor.

Reel sektörde daralmayı en fazla hisseden otomotivde ise faiz indirimlerinin etkilerinin yansıması daha yüksek olacak.