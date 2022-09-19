Kraliçe'nin cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı

İngiltere’de 8 Eylül’de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, bugün Londra’daki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi. Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı. Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.