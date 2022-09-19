İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'e veda etti

Dünya genelinde ise ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska başta olmak üzere 500'e yakın dünya lideri ve üst düzey isim katıldı.