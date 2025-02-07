Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Kral Kaybederse konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi; Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ü başrolde buluşturuyor. OGM Pictures imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Tanıtım fragmanları ekranda dönen dizinin ilk bölüm yayınına kısa süre kalırken izleyiciler, ''Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse konusu ve oyuncu kadrosu...
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Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse için geri sayım devam ediyor. Senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular yer alıyor. Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bir hikayeye sahip olan dizi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kral Kaybederse yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.
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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kral Kaybederse dizisinin yayın tarihi belli oldu.
OGM Pictures imzalı dizi, 11 Şubat Salı akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ KONUSU
Güç, hırs, aşk ve ihanet temalarını derinlemesine işleyecek olan Kral Kaybederse, Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte hayatların nasıl değiştiğini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak.
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Hikayenin Merkezinde: Av mı, Avcı mı?
Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.
Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu Kral Kaybederse, izleyicilerini 'kralın' gerçekten neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor.
Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı…
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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin kadrosunda;
Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.
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