Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Star TV’nin yeni dizisi Kral Kaybederse konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Kral Kaybederse konusu ve oyuncu kadrosu

        Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi; Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ü başrolde buluşturuyor. OGM Pictures imzalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Tanıtım fragmanları ekranda dönen dizinin ilk bölüm yayınına kısa süre kalırken izleyiciler, ''Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse için geri sayım devam ediyor. Senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular yer alıyor. Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bir hikayeye sahip olan dizi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kral Kaybederse yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.

        • 2

          KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Kral Kaybederse dizisinin yayın tarihi belli oldu.

          OGM Pictures imzalı dizi, 11 Şubat Salı akşamı saat 20:00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        • 3

          KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ KONUSU

          Güç, hırs, aşk ve ihanet temalarını derinlemesine işleyecek olan Kral Kaybederse, Halit Ergenç’in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte hayatların nasıl değiştiğini etkileyici bir şekilde ekrana taşıyacak.

        • 4

          Hikayenin Merkezinde: Av mı, Avcı mı?

          Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu bu hikaye, izleyiciyi bir avcının nasıl av haline geldiğini sorgulamaya davet ediyor. Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.

          Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu Kral Kaybederse, izleyicilerini 'kralın' gerçekten neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor.

          Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı…

        • 5

          KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ OYUNCULARI

          Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin kadrosunda;

          Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        Habertürk Anasayfa