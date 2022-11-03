Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Önlisans sonuçları, 3 Kasım günü açıklandı. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan binlerce aday, sınavdan aldıkları KPSS P1 P2 P3 puan türleri ile tercih yapabilecek. Devlet kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyenlerin gündeminde "KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan kurumlar hangileri?" sorusu yer alıyor. İşte, KPSS P1 P2 P3 puan türü ile alım yapan yerler....