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İstanbul merkezli teknoloji grubu NGN Grubu'nun, Tuzla'da yaptığı 150 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı ve Türk mühendislerin sağladığı çözümler, COVID-19 döneminde öne çıktı. Sektör ortalamalarına bakıldığında, Türkiye'de son 2 ayda, 2 yıla eşit bir dijital dönüşüm hesaplanırken, NGN Grubu stratejik yatırım olarak gördüğü "yerli bulut” (cloud) ile ilgili çözüm ve servislerinde büyük talep artışı yaşandığını duyurdu.

NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri direktörü Beyazıt Öztürk, “Salgın öncesine göre yerli bulut kullanan müşterisi sayımızda 5 kat artış yaşandı. Bu artışta, ‘ücretsiz 15 gün deneme ile 1500 TL kredi kullan’ şeklinde hazırladığımız kampanyamızın büyük katkısı oldu. Ayrıca, 'Türk Lirası (TL) ile ödeme yapılması; 'kullandığın kadar öde' ve 'saatlik ödeme' şeklindeki modellerimiz, rekabette bizi öne çıkardı. Bu sayede yüzde 5 seviyesinde olan yerli bulutun NGN’in toplam müşterileri içindeki payını yüzde 15’e ulaştırmış olduk. Atacağımız yeni adımlarla, bu oranı 2020 yılının sonuna kadar yüzde 25'e taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

'YATIRIMI ÖNE ÇEKTİK'

NGN olarak 'Türkiye'nin Datası Türkiye'de Kalsın' stratejisi doğrultusunda yaptıkları yerli teknoloji yatırımının önemine değinen Beyazıt Öztürk, şunları kaydetti:

“Yerli bulutta 1. ve 2. altyapı yatırımlarımızı doldurduk. COVID-19 sürecinde ise 3. altyapı yatırımını tamamladık ve bunu da doldurmayı başardık. Şimdi 4. kademe yatırım başladı. Yaptığımız bu hamle ile yatırım planlarımızı 2021’den öne çekerek 2020’ye kaydırmış oluyoruz. Böylesine bir dönemde ekonomik olarak ülkemize katkı sağlamış olmak gurur verici. Bununla birlikte NGN Grubu, sadece bulut alanında değil, iş yaptığımız tüm alanlarda yatırımların aynı şekilde hız kesmeden devam etmesini planlıyor."

KRİTİK VERİ YURT DIŞINA ÇIKMIYOR

Verilen bilgiye göre veri merkezlerinin 'yerli' olmasının avantajları şu şekilde sıralanıyor:

* Türkiye'nin datası yurt dışına çıkmıyor.

* Veriye erişimde yakın olması hız ve maliyet avantajı sağlıyor.

* Regülatif ihtiyaçları yüzde 100 karşılıyor.

* Yabancı sanallaştırma yazılımlarına bağımlılığı bulunmuyor.

* Entegre güvenlik modülü sayesinde daha güvenli olarak değerlendiriliyor.

* Sunduğu yedekli ve kesintisiz yazılım mimarisini Türk mühendisler geliştiriliyor.

* Türk mühendislerinin destek vermesi, her an, esnek yapıda müdahale avantajı sağlıyor.