Borsa İstanbul'da Koronavirüs salgını sebebiyle ilaç ve market hisselerine hücum var

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Koronavirüs salgını dünya borsalarında sert düşüşlere yol açmaya devam ediyor. ABD'den Asya'ya, Avustralya'dan Avrupa'ya kadar yatırımcılar pay piyasalarından kaçarak daha güvenli gördükleri ülke tahvilleri ve altın gibi emtialara yöneldi. Bu kaçıştan Borsa İstanbul'da payına düşeni aldı.

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 4'e yakın kayıp yaşadı. Bu düşüşde BIST Bankacılık Endeksi'ndeki yüzde 4.5'lik düşüş etkili oldu. Ancak borsada genel olarak düşüş yaşanırken ilaç firmaları ve market zincirlerinin yıldızı parlıyor.

EN HIZLI RTA YÜKSELDİ

Bu şirketlerdeki hızlı yükselişler ikinci gününe girdi. Saat 11.40 itibarıyla Eczacıbaşı İlaç hisseleri yüzde 18.30 yükseldi. Deva Holding hisseleri ise yüzde 15.79 yükseldi. RTA Laboratuvar yüzde 20 değer kazanırken, Selçuk Ecza Deposu'ndaki artış yüzde 16.53 oldu.

İlaç şirketleri rallisi 2. gününde Şirket Değişim (%) RTA Lab. 20 Eczacıbaşı İlc. 18.3 Selçuk Ecz. 16.53 Deva 15.79 Lokman 8.37

2 GÜNDE YÜZDE 41 YÜKSELDİ

Son yükselişlerle beraber Eczacıbaşı İlaç hisseleri yatırımcıaına yüzde 38 kazandırmış oldu. RTA'nın iki günlük yükselişi yüzde 41'i aşarken Selçuk Ecza Deposu söz konusu günlerde yüzde 40.2, Deva Holding yüzde 38.2, Lokman Hekim ise yüzde 31.4 değer kazandı. Koronavirüs salgını sebebiyle ilaç ve tıbbi malzeme satışlarının hızla yükselmesi bu hisselre olan talebi artırdı.

CARREFOURSA'YA HÜCUM EDİLDİ

Ancak satışı artan sadece ilaçlar değil. Özellikle dün büyük şehirlerde vatandaşlar marketlere akın etti. Bu sebeple market zincirlerinin gelirlerinin artacağı kanaatine varan yatırımcılar da aynı şekilde market zinciri hisselerine hücum etti. Dünkü hızlı yükselişlerinin ardından bu gün de TSİ 11.45 itibarıyla Carrefoursa hisseleri yüzde 12.94 yükseldi. BİM'deki yükseliş yüzde 4.24 olurken, Migros hisseleri yüzde 3.39, Şok hisseleri ise yüzde 1.39 değer kazandı.