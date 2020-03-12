12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını dünya borsalarında sert düşüşlere yol açmaya devam ediyor. ABD'den Asya'ya, Avustralya'dan Avrupa'ya kadar yatırımcılar pay piyasalarından kaçarak daha güvenli gördükleri ülke tahvilleri ve altın gibi emtialara yöneldi. Bu kaçıştan Borsa İstanbul'da payına düşeni aldı.
Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 4'e yakın kayıp yaşadı. Bu düşüşde BIST Bankacılık Endeksi'ndeki yüzde 4.5'lik düşüş etkili oldu. Ancak borsada genel olarak düşüş yaşanırken ilaç firmaları ve market zincirlerinin yıldızı parlıyor.
EN HIZLI RTA YÜKSELDİ
Bu şirketlerdeki hızlı yükselişler ikinci gününe girdi. Saat 11.40 itibarıyla Eczacıbaşı İlaç hisseleri yüzde 18.30 yükseldi. Deva Holding hisseleri ise yüzde 15.79 yükseldi. RTA Laboratuvar yüzde 20 değer kazanırken, Selçuk Ecza Deposu'ndaki artış yüzde 16.53 oldu.
|İlaç şirketleri rallisi 2. gününde
|Şirket
|Değişim (%)
|RTA Lab.
|20
|Eczacıbaşı İlc.
|18.3
|Selçuk Ecz.
|16.53
|Deva
|15.79
|Lokman
|8.37
2 GÜNDE YÜZDE 41 YÜKSELDİ
Son yükselişlerle beraber Eczacıbaşı İlaç hisseleri yatırımcıaına yüzde 38 kazandırmış oldu. RTA'nın iki günlük yükselişi yüzde 41'i aşarken Selçuk Ecza Deposu söz konusu günlerde yüzde 40.2, Deva Holding yüzde 38.2, Lokman Hekim ise yüzde 31.4 değer kazandı. Koronavirüs salgını sebebiyle ilaç ve tıbbi malzeme satışlarının hızla yükselmesi bu hisselre olan talebi artırdı.
CARREFOURSA'YA HÜCUM EDİLDİ
Ancak satışı artan sadece ilaçlar değil. Özellikle dün büyük şehirlerde vatandaşlar marketlere akın etti. Bu sebeple market zincirlerinin gelirlerinin artacağı kanaatine varan yatırımcılar da aynı şekilde market zinciri hisselerine hücum etti. Dünkü hızlı yükselişlerinin ardından bu gün de TSİ 11.45 itibarıyla Carrefoursa hisseleri yüzde 12.94 yükseldi. BİM'deki yükseliş yüzde 4.24 olurken, Migros hisseleri yüzde 3.39, Şok hisseleri ise yüzde 1.39 değer kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!