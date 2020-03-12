Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınının yarattığı panik hız kesmeden devam ediyor. Dün ABD borsalarında virüsün ekonomilere etkisiyle ilgili endişeler sebebiyle sert düşüşler yaşandı. Dow Jones yüzde 5.86 düşerken, S&P 500'de düşüş yüzde 4.89'u Nasdaq'ta ise yüzde 4.70'i buldu.

Son düşüşlerle beraber Dow Jones'taki 1 aylık kayıp yüzde 20.3'ü buldu. Endeks böylece 12 Şubat'taki zirvesinden yüzde 20'nin üzerinde bir kayıp yaşayarak 'ayı piyasasına' girdi.

DOW JONES'UN 1 AYLIK SEYRİ:

Bir endeks son zirvesinden yüzde 10 aşağıya indiğinde 'düzeltme bölgesine' , yüzde 20 indiğinde ise 'ayı piyasasına' girmiş oluyor. Tarihi verilere göre Dow Jones ayı piyasasına girdiği zaman bu bölgede ortalama 206 gün kalıyor.

ASYA'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

S&P 500 ve Nasdaq 19 Şubat'taki zirvelerinin yüzde 19 altında olduğu için henüz 'ayı piyasasına' girmedi ancak girmeleri çok uzun sürmeyecek gibi duruyor. Bugün Asya piyasalarında yaşanan düşüşler bu beklentiyi yükseltiyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 endeksi yüzde 4.45 düştü. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3.36 gerilerken, Şanghay Borsası'ndaki kayıp yüzde 1.9 oldu. En sert düşüş ise resmi tatil sebebiyle salı ve çarşamba günleri kapalı olan Hindistan piyasasında yaşandı. TSİ 9.30 itibarıyla Mumbai Sensex endeksinde yüğzde 7'yi aşan bir kayıp yaşandı.

Koronavirüs şu ana kadar dünya genelinde 124 bini aşkın kişiye bulaştı ve 4.600 aşkın kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

PETROL KRİZİ DEVAM EDİYOR

Bu düşüşlerde Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkeleriyle Rusya arasındaki petrol fiyatı anlaşmazlığı da etkili olyor. OPEC ülkeleri koronavirüs salgını sebebiyle talebin düşmesiyle fiyatları yukarıda tutabilmek için petrol üretiminde kesintiye gitme kararı almıştı. Ancak Rusya bu karara uymadı. Bunun üzerine OPEC üretimde her türlü limiti kaldırdığını açıkladı. Bunun üzerine pazartesi günü brent petrolün varil fiyatında yüzde 30 kayıp yaşandı. 30 dolara düşen petrol fiyatı daha sonra biraz toparlandı ancak taraflar arasındaki anlaşmazlık çözülebilmiş değil.

Bu sebeple bugün brent petrolün fiyatı yüzde 3.8'lik düşüşle 34 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu ahreketler koronavirüs salgını belirsiliğinin üzerine tuz biber ekliyor. Ayrıca petrol üreticisi ülkelerin maliyesi üzerinde soru işaretleri oluşmasına yol açıyor.

BORSA İSTANBUL DA DÜŞÜŞLE AÇILDI

Bu arada Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi güne yüzde 2.49 düşüşle başladı. Genel düşüşe rağmen yatırımcının ilaç şirketlerine dün başlayan yoğun ilgisi bugün de devam ediyor gibi görünüyor. Açılışta Eczacıbaşı İlaç yüzde 5.3, Deva Holding hisseleri ise yüzde 3.9 yükseldi.