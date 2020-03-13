Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de ikinci koronavirüs vakası da tespit edildi. İlk hastaya ilişkin resmi açıklamanın ardından özellikle toplu taşımacılıktan bireysele yönelik bir kayma görüldü. Toplu taşıma sistemlerinden yararlanmaya devam eden vatandaşlar, metroda, banliyö trenlerinde ve şehiriçi otobüslerde ya da minibüslerde virüs kapmamak için “bireysel” önlemlere başvururken, bazı vatandaşlarsa yeni bireysel bir önlem olarak otomobille yolculuğa yöneldi.

420 BİNE GERİLEDİ

Bunun ilk işareti Marmaray’dan geldi. Marmaray’da, olağan koşullar altında günlük 450 ile 460 bin dolayında yolcu taşınıyor. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü açıklamasını izleyen kısa süre içinde yolcu sayısı yüzde 10’a yakın düşüş gösterdi. Günlük yolcu sayısı 420-430 bine kadar geriledi. Bir miktar daha düşebileceği belirtiliyor.