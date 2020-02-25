25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (corona virus) salgını nedeniyle ülkeler önlemleri arttırırken başta endüstriyel faaliyetler ve hizmet sektörü olmak üzere ekonomi olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
Çin başta olmak üzere Asya'da duran fabrikalar ve işletmeler nedeniyle küresel tedarik zinciri zor günler yaşarken, özellikle yılın ilk çeyreğinde ekonomide soğuma bekleniyor.
IMF'in salgın kontrol altına alınmadığı takdirde küresel büyümenin olumsuz etkileneceği açıklaması, kıta Avrupası ülkelerinde görülmeye başlanan virüs ve risk iştahının azalmasıyla dün ABD ve Avrupa borsalarında yaşanan sert düşüş yaşanmıştı. Virüsün en kötü etkilediği sektörlerin başında Asya merkezli hava yolu şirketleri gelirken sıra altyapı yatırımlarına geldi.
Endonezya'nın Morowali, Weda Körfezi ve Sulawesi Adası'nda yer alan Konawe'de geliştirdiği altyapı projeleri Çin'e dönük önlemler ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle sekteye uğradı.
Bakan Luhut Pandjaitan'ın yaptığı basın açıklamasına göre özellikle nikel bazlı projelerde emtia fiyatlarındaki oynaklık, madencilikte yaşanan sorunlar ve projenin ana yatırımcılarından birinin Çinli Tsingshan Grup olması nedeniyle pek çok dev projenin aylarca gecikebileceği kaydedildi.
Çin'in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında yer alan önemli altyapı hamlelerinden olan Cakarta ile Bandung arasındaki hızlı tren yolunda da gecikmenin kaçınılmaz olduğu kaydedildi.
Turizm, ticaret hacmi ve sınır ticareti açısından Endonezya'nın en büyük ortağı olan Çin'de başlayan salgın nedeniyle ekonominin alacağı hasarı yumuşatmak isteyen Endonezya Merkez Bankası geçen hafta faiz indirimine gitmişti.
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