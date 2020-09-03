Sosyal medyada, koronavirüse karşı ciğerlerin dayanıklılığını ölçtüğü iddia edilen test binlerce kişi tarafından yapıldı. Teste göre, videoda yer alan kırmızı A noktasından B'ye gidinceye kadar nefesinizi tutabiliyorsanız koronavirüse karşı dirençli olduğunuz belirtiliyor. Basit Covid-19 testi olarak sosyal medyada yayılan videonun gerçekliği ise bulunmuyor. Uzmanlara göre, bu test koronavirüse karşı ciğerlerin dayanıklılığını ölçmüyor.
KORONAVİRÜSE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken, Covid-19'a karşı yapılacak en önemli şeyin uygun önlemleri almak olduğu belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı'na göre bu önlemler şöyle:
* Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
* Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
* Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
* Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
* El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
* Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
* Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
* Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
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