Covid-19 pandemisinde ülkemizde vakalar yeniden tırmanışa geçmiş durumda. Uzmanlar kurallara uyulmaması halinde artışın devam edeceği öngörüsünde bulunuyor ve gelecek günler için endişe duyuyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Nisan ayındaki tedbirleri yaşamamak için hayatı fazla zorlamamamız gerektiğine dikkat çekerek; “Bugünden başlayarak 4 hafta boyunca kurallara gerektiği şekilde uyarsak önemli bir başarı elde edebiliriz. Ancak eğer Temmuz ve Ağustos aylarındaki kuralsızlık ve gevşeklik içinde hareket etmeye devam edersek Nisan ve Mayıs aylarından daha ağır bedel ödeyebiliriz. Önümüzde, Eylül ayını iyi kullanma gibi bir şansımız var” diyor.
DAVRANIŞSAL OLARAK TATİLE GÖNDERİLDİK
Aydın’a göre Haziran ayı ile birlikte Türk toplumu yaz aklına geçiyor. Bu şu demek; Okulların tatile girip, karnelerin alınıp merkezi sınavların yapılmasından sonra yaşamımıza hakim olan yaz aklı oluyor. Bu sorunda sadece kişilerde değil; medyada, müzik dünyasında, turizm kampanyalarında olan değişimler, televizyonların kış dizilerini bitirip yaz dizilerine dönüşü, toplumun tatil yapma ve sılada özlem giderme duygularının artışı gibi faktörler rol oynuyor. Tüm bunlar, toplumun davranışsal olarak tatile gönderilmiş ve yaz aklına geçilmiş oluşuna işaret ediyor.
YAZ AKLINDAN KIŞ AKLINA GEÇMELİYİZ
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Eylül ayının gelişiyle birlikte önümüzde iyi değerlendirilmesi gereken bir dönem olduğunu söylüyor ve “Eylül ayının gelmesi ile izinlerin bitmesi sonucunda tatillerin tamamlanması, okulların açılması, mesaiye başlangıç yapılması, 15 Eylül itibarı ile Türk toplumunda kış aklının devreye girmesine yol açar” diyerek devam ediyor: “Bu nedenle bugün ve bugünden sonraki günlerde yaz aklından çıkıp kış aklına geçerek daha fazla sorumluluk almamız gerekir. Bunu yaparken düşünen insan olarak hareket etmek ve ülkemizi düşünüp çok basit olan kurallara eksiksiz uyarak tüm ödevlerimizi yerine getirmemiz şarttır. 4 haftalık süre içinde her gün bir önceki güne göre yükselen vakaları ancak bu şekilde kontrol altına alabiliriz. Bunu başarırsak yeni kısıtlamalarla karşılaşmadan olağan yaşamımızı sürdürmemiz mümkün olabilir” diyor.
FORMÜL BASİT
Bu durumda formül: 4 haftalık süreyi iyi kullanmak ve virüse yaşam hakkı tanımamak. Bundan anlamamız gereken ise maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve temizlik ilkelerini uygulamak.
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