Koreli SKO ve Koç'tan Ankara yatırımına ilişkin açıklama

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Güney Koreli batarya üreticisi SK On Co.'nun (SKO) Koç Holding ve Ford ile ortaklık görüşmelerinin durdurulduğu iddialarına yalanlama geldi. Güney Kore basını SKO'nun Koç Holding ve Ford ortaklığı ile Ankara'da gerçekleştirmeyi planladığı batarya üretim tesisi yatırımından vazgeçtiğini iddia etti. SKO, Türkiye'de ortaklık fikrini değerlendirdiklerini ancak henüz değerlendirmenin tamamlanmadığını bildirdi. Koç Holding de SKO ile imzaladıkları bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğunu açıkladı.

MART AYINDA İMZALANDI

SKO, Koç ve Ford geçen mart ayında, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımı için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştı. Koç Holding tarafından yapılan açıklamada tarafların anlaşması durumunda üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Güney Koreli Dong-A Ilbo Gazetesi, SKO'nun zayıf makroekonomik ortam sebebiyle bu yatırımdan vazgeçmeye hazırlandığını ileri sürdü.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulunan SKO "Mart ayında imzaladığımız niyet mektubunun ardından Türkiye'de ortak girişim kurulmasını değerlendiriyoruz, ancak değerlendirmeler henüz tamamlanmadı. Ortak girişim için görüşmelerin sonlandırılmasına henüz karar verilmedi" ifadelerini kullandı.

SKO'nun Güney Kore, Çin, Macaristan ve ABD'de üretim tesisleri bulunuyor.

KOÇ: MEKTUP YÜRÜRLÜKTE, BATARYA YATIRIMINDA ALTERNATİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Koç Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Ford ile birlikte Güney Koreli şirket SKO ile imzaladıkları bağlayıcı olmayan niyet mektubunun yürürlükte olduğunu belirtirken, batarya yatırımında alternatiflerin değerlendirildiğini kaydetti.