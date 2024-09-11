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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kordsa’nın 2050 net sıfır emisyon hedefleri SBTi tarafından onaylandı - İş-Yaşam Haberleri

        Kordsa’nın 2050 net sıfır emisyon hedefleri SBTi tarafından onaylandı

        Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından yürütülen doğrulama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kordsa 1,5°C senaryosuna uygun uzun dönemli 2050 net sıfır hedefleri onaylandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:29
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        Net sıfır emisyon hedefleri onaylandı
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        Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, sergilediği sürdürülebilirlik performansıyla hayatı sorumlulukla güçlendirmeye devam ettiğini açıkladı.

        İklim değişikliği ile mücadelede emisyon yönetimini önceliklendirerek 2030 hedeflerinde kararlı adımlarla ilerleyen Kordsa, 2050 net sıfır hedefleri için, dünyanın en saygın uluslararası standartlarından Bilim Temelli Hedefler Girişimi (The Science Based Targets initiative) tarafından onay aldı.

        NET SIFIR EMİSYON HEDEFİ

        Net sıfır yolculuğundaki uzun vadeli 2050 hedefleri SBTi tarafından da onaylanan Kordsa, sürdürülebilirlik çalışmalarında tüm değer zincirini gözeten çalışmaları hayata geçirecek. Bu yönde hayata geçirilecek çalışmalar neticesinde, 2050 yılında Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları ile Kapsam 3 emisyonları dahilinde belirlenen kategorilerde baz yıllara göre yüzde 90 oranında azaltım sağlayacak.

        Kordsa, geçtiğimiz yıl SBTi tarafından onaylanan 2030 ara hedefleri doğrultusunda, 2019 baz yılından itibaren 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 46,2 oranında; 2021 baz yılından itibaren Kapsam 3 emisyonlarında da belirlenen kategoriler için yüzde 25 oranında azaltım hedeflerine yönelik uygulamaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirket, SBTi tarafından yakın vadeli 2030 Kapsam 3 hedefleri çerçevesinde 2027 yılına kadar tedarikçilerinin de bilim temelli hedeflere uyumlu olmalarını sağlamayı taahhüt etmişti.

        “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER YARATMAK GEREKİYOR”

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, Kordsa’nın Sabancı Topluluğu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi sürdürülebilirliği dünyanın ve insanlığın geleceği için bir gereklilik olarak gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: “İleri malzeme alanında küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde sürdürülebilir bir gelecek için hayatı sorumlulukla güçlendiriyoruz. Sürdürülebilir gelecek için Net Sıfır hedeflerini sahiplenmek gerekiyor. Böyle büyük hedefleri sahiplenmek, çevresel eylemlerimizi tedarik zincirimizde yaygınlaştırmamızı sağlıyor ve iş birliği kültürümüzü perçinliyor. Sürdürülebilir kalkınmada, yakın ve uzun vadedeki emisyon azaltım hedeflerimizle etki gücümüzü tüm ekosisteme yaymayı hedefliyoruz. Bugün, SBTi’nin, Kordsa’nın uzun vade 2050 net sıfır hedeflerine onay vermesi, daha yaşanabilir bir dünya için tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir çözümler geliştirmekteki sorumluluğumuzu artırdı. 2050 yılına kadar emisyonlarımızda yüzde 90 azaltımı sağlamayı başararak, ileri malzeme devriminde sürdürülebilir gelişime öncülük etmeye, bu alanda çıtayı hep yüksekte tutmaya devam edeceğiz.”

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