İstanbul'da hareketli dakikalar! Cinayet zanlısı polise ateş açtı

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Fatih'te polis ekiplerinin kimlik sorduğu 2 kişi, emniyet görevlilerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre Haseki Sultan Mahallesi'nde bir iş yerinde silahlı kişilerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine adrese giden emniyet görevlileri, iş yeri önünde bekleyen ve kimlik bilgileri tespit edilen F.K'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler, iş yeri içerisinde bulunan ve kendisini M.W. olarak tanıtan şüpheli kişiye teslim olması yönünde ikazda bulundu. İkazları dikkate almayan şüpheli polis ekiplerine silahla ateş etti. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli kişiye silahla karşılık veren ekipler, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda zanlıyı kademeli güç kullanarak gözaltına aldı. SAHTE KİMLİK KULLANIDIĞI BELİRLENDİ Yapılan incelemede, polis ekiplerine ateş açan zanlının sahte kimlik kullandığı, asıl isminin V.B. olduğu anlaşıldı. Şüpheli V.B'nin 2 ayrı suç kaydı olduğu, "kasten öldürme" suçundan arandığı ayrıca 910 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli F.K'nin sorgulamasında ise çeşitli suçlardan 9 kaydı olduğu belirlendi. Söz konusu adresteki aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 22,89 gram narkotik madde, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 800 lira ve 1000 dolar ele geçirildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada ise 35 kovan, 6 fişek ve 14 fişek çekirdeği buldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ile V.B. arasında yaşanan olay vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, iş yerinin kapısına çıkan ve elindeki silahı çevresine doğrultan zanlıya polis ekiplerinin silahını bırakması yönünde yaptığı uyarı yer alıyor. Fotoğraflar: DHA